Спрос на нефть в мире вызывает беспокойство - глава Vitol

Нынешний спрос на нефть в мире вызывает беспокойство, заявил главный исполнительный директор крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Рассел Харди в ходе форума Energy Intelligence в Лондоне.

По его словам, это указывает на возможность того, что страны ОПЕК+ объявят о сокращении поставок, сообщает агентство Bloomberg.

"Завтра состоится встреча ОПЕК+, на которой, вероятно, начнутся размышления о том, не является ли предложение слишком обильным для текущих рыночных условий, - сказал Харди. - В настоящее время спрос явно вызывает озабоченность".

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча пройдут 5 октября в Вене в очном формате. С марта 2020 года они проходили в виде видеоконференций.

Страны ОПЕК+ могут рассмотреть вопрос о снижении квот до 2 млн баррелей в сутки, в свою очередь пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. Ранее сообщалось о возможном снижении квот на 0,5-1,5 млн б/с.