Снижение инфляции займет время, может вызвать замедление роста ВВП - ФРС

Стоящая перед Федеральной резервной системой (ФРС) задача по замедлению рекордной за 40 лет инфляции потребует значительного времени, а принимаемые для этого меры могут привести к снижению темпов роста экономики США и увеличению безработицы, сказал член совета управляющих американского ЦБ Филип Джефферсон.

"Мы приняли решительные меры по противодействию растущей инфляции, и мы твердо намерены совершить дальнейшие необходимые шаги", - заявил Джефферсон, вошедший в руководство Федрезерва в мае, в ходе своего первого публичного выступления на новом посту.

В своей речи он повторил слова главы ЦБ Джерома Пауэлла о том, что для замедления инфляции экономике, вероятно, потребуется некоторый период, в течение которого она будет расти слабее долгосрочного тренда.

"Хочу вас заверить, что мы с коллегами сделаем все возможное для возврата инфляции к целевому уровню в 2%", - сказал Джефферсон.

Он не подал никаких сигналов о возможном смягчении денежно-кредитной политики и в целом высказался в духе большинства последних выступлений руководителей Федрезерва, пока его нельзя отнести к "голубям" или "ястребам", отмечает MarketWatch.

"Цены на нефть и бензин снизились в последние месяцы, однако меня беспокоит тот факт, что колебания цен на такие важные товары, как продукты питания, будут оказывать влияние на инфляционные ожидания", - добавил Джефферсон.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью CNN, что центробанку следует поднять стоимость заимствований еще выше и удерживать её на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к 2%.

"У нас есть достаточно пространства для маневра в плане замедления рынка труда, чтобы при этом не вызвать жесткой рецессии, которую некоторые предсказывают", - сказала она, добавив, что, по её оценке, безработица в США может вырасти до 4,5%.

С марта Федрезерв поднимал ставку пять раз, теперь она составляет 3-3,25%. При этом последние три заседания регулятор повышал ее сразу на 75 базисных пунктов. Следующее заседание ФРС намечено на 1-2 ноября.

"Эти повышения ставки замедлили экономику и оказали влияние на валюты других стран, - сказала Дейли. - Но центробанки создавались для определения денежно-кредитной политики в той стране, где они работают, и только после этого мы должны оценивать влияние на глобальную экономику, потому что это часть общей картины".