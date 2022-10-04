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Дальнее зарубежье 04.10.2022 21:43

Президент США обсудил по телефону с премьером Японии ракетный пуск КНДР - Белый дом

Президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с японским премьером Фумио Кисидой, в ходе которого они обсудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты, сообщили в Белом доме.

"Оба лидера осудили решительным образом ракетное испытание КНДР, признав его угрозой японскому народу, дестабилизацией ситуации в регионе и явным нарушением резолюций СБ ООН", - говорится в сообщении.

Согласно Белому дому, президент США и премьер Японии договорились координировать свои действия в отношении КНДР.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. Согласно им, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган.

В свою очередь правительство Японии заявило, что баллистическая ракета, направлявшаяся в сторону префектур Хоккайдо и Аомори на севере Японии, пролетела над территорией страны и упала в Тихий океан.

В сентябре КНДР также провела серию пусков ракет.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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