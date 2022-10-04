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Дальнее зарубежье 04.10.2022 21:23

США выделили Украине новый транш военной помощи на сумму в $625 млн

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о решении выделить очередной транш военной помощи Киеву на $625 млн, сообщает во вторник Белый дом.

"Президент Байден пообещал продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется... в частности, сегодня он выделил новый транш помощи в сфере безопасности на сумму в $625 млн", - говорится в пресс-релизе.

В нем указывается, что речь идет о "дополнительном вооружении и снаряжении. В частности, о системах HIMARS, различных других артиллерийских системах и боеприпасах, бронированных транспортных средствах".

Также Байден заверил собеседника о готовности США и дальше вводить ограничительные меры против России.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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