Оператор газопровода "Северный поток" пока не может приступить к осмотру повреждений магистрали из-за отсутствия разрешений со стороны чиновников.
В сообщении компании Nord Stream AG отмечается, что в соответствии с расчётными ожиданиями, давление в обеих нитках "Северного потока" стабилизировалось по состоянию на понедельник, 3 октября.
Однако на сегодняшний день компания Nord Stream AG не имеет возможности обследовать повреждённые участки газопровода в связи с отсутствием ранее запрошенных и необходимых для деятельности такого рода разрешений, констатируется в сообщении.
"В частности, по заявлению шведских властей для проведения государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введён запрет на судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов, проведение геофизического картографирования и пр. По информации, полученной от датских властей, сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней", - информирует компания.
Nord Stream AG подчеркивает, что продолжает взаимодействие по данному вопросу с компетентными органами.
"Помимо этого, владелец судна, зафрахтованного компанией Nord Stream AG и оснащенного необходимым для обследования оборудованием, сообщил об отсутствии в настоящее время разрешения со стороны МИД Норвегии на отбытие к месту проведения работ", - также говорится в заявлении.
Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.
"Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций. "Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но так и не начал работу из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.
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