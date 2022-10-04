В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения в Карабахе

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту обнаружения на территории села Эдилли Ходжавендского района массового захоронения

Как сообщила Генпрокуратура, уголовное дело возбуждено по статьям 115.4, 120.2.1, 120.2.7 и 120.2.12 УК Азербайджана.

Следствием установлено, что во время Первой Карабахской войны армянскими незаконными сепаратистскими вооруженными формированиями, действовавшими на территории Азербайджана и Вооруженными силами Армении были грубо нарушены нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе статья 17 Женевской конвенции "Об улучшении состояния раненых и больных в действующих армиях" от 12 августа 1949 года. В 1993 году на почве национальной ненависти 25 пленных, предположительно военнослужащих азербайджанской армии, были убиты и массово захоронены на территории села Эдилли Ходжавендского района.

На территории села Эдилли 23-26 февраля 2022 года было обнаружено массовое захоронение с останками тел 7 человек, 14-30 сентября 2022 года – захоронение с останками 18 лиц.

По делу были назначены необходимые экспертизы, взяты образцы костных останков и представлены на молекулярно-генетическое исследование.

Р.Ахмедов