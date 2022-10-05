Micron инвестирует $100 млрд в строительство крупнейшего завода по выпуску чипов в США

Американская компания Micron Technology планирует инвестировать до $100 млрд в течение 20 лет в строительство крупнейшего на территории Соединенных Штатов завода по производству микрочипов.

Первый этап инвестиций в размере $20 млрд будет реализован до конца текущего десятилетия, говорится в сообщении Micron.

Завод в городе Клэй в штате Нью-Йорк создаст 50 тыс. новых рабочих мест в регионе, включая 9 тыс. рабочих мест на самом заводе. Мощности будут на 100% обеспечены топливом из возобновляемых источников электроэнергии.

Как ожидается, власти Нью-Йорка предоставят компании различные стимулирующие меры в объеме $5,5 млрд.

Акции Micron подскочили на 4,5% в начале торгов во вторник. С начала года капитализация компании рухнула на 42%, до $57 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 20,7%.