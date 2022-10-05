Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.10 $/bbl +/- WTI 83.63 +4.14 Brent 88.86 +3.72

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 05.10.2022 00:24

Micron инвестирует $100 млрд в строительство крупнейшего завода по выпуску чипов в США

Американская компания Micron Technology планирует инвестировать до $100 млрд в течение 20 лет в строительство крупнейшего на территории Соединенных Штатов завода по производству микрочипов.

Первый этап инвестиций в размере $20 млрд будет реализован до конца текущего десятилетия, говорится в сообщении Micron.

Завод в городе Клэй в штате Нью-Йорк создаст 50 тыс. новых рабочих мест в регионе, включая 9 тыс. рабочих мест на самом заводе. Мощности будут на 100% обеспечены топливом из возобновляемых источников электроэнергии.

Как ожидается, власти Нью-Йорка предоставят компании различные стимулирующие меры в объеме $5,5 млрд.

Акции Micron подскочили на 4,5% в начале торгов во вторник. С начала года капитализация компании рухнула на 42%, до $57 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 20,7%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, МИКРОЧИПЫ, ЗАВОД, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Apple планирует отказаться от чипов Intel в компьютерах Mac, перейти на собственные к 2020 г Американский суд заставляет школьницу носить пропуск с микрочипом, определяющим ее местонахождение

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az