Micron инвестирует $100 млрд в строительство крупнейшего завода по выпуску чипов в США

Американская компания Micron Technology планирует инвестировать до $100 млрд в течение 20 лет в строительство крупнейшего на территории Соединенных Штатов завода по производству микрочипов.
Первый этап инвестиций в размере $20 млрд будет реализован до конца текущего десятилетия, говорится в сообщении Micron.
Завод в городе Клэй в штате Нью-Йорк создаст 50 тыс. новых рабочих мест в регионе, включая 9 тыс. рабочих мест на самом заводе. Мощности будут на 100% обеспечены топливом из возобновляемых источников электроэнергии.
Как ожидается, власти Нью-Йорка предоставят компании различные стимулирующие меры в объеме $5,5 млрд.
Акции Micron подскочили на 4,5% в начале торгов во вторник. С начала года капитализация компании рухнула на 42%, до $57 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 20,7%.
Блинкен призвал Баку и Ереван ускорить переговоры по мирному договору – МИД Азербайджана
Спецназы Азербайджана и Турции проводят совместные учения
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения в Карабахе
Строительство села Кянгярли в Агдамском районе будет завершено в апреле 2024 года
Строительство села Хыдырлы в Агдамском районе займет 1,5 года
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Глава МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев, а затем - Москву для переговоров по ЗАЭС
Власти КНР на фоне роста напряженности США напомнили о своем ракетном арсенале
Президент США обсудил по телефону с премьером Японии ракетный пуск КНДР - Белый дом
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Акция AccessBank-а для работников сферы образования
Бакинская высшая школа нефти лидирует c 31 Президентским стипендиатом
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично