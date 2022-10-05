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Внешняя политика 05.10.2022 00:27

Блинкен призвал Баку и Ереван ускорить переговоры по мирному договору – МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердил готовность Баку подписать мирный договор с Ереваном.

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что Байрамов в ходе телефонного разговора поделился подробностями встречи с Мирзояном в Женеве 2 октября.

«У азербайджанской стороны имеются ожидания, что стороны продолжат переговоры по тексту мирного договора на основе элементов, предложенных Баку на встрече в Женеве», - подчеркивает МИД.

Ведомство отметило, что призыв Азербайджана о проведении в октябре двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы был встречен положительно.

«Байрамов заявил, что Азербайджан привержен обеспечению мира в регионе и еще раз подтвердил готовность подписать мирный договор. Министр также добавил, что в постконфликтный период Баку продолжит работу с целью реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана», - отмечается в информации.

Блинкен, в свою очередь, призвал стороны воздержаться от вооруженных столкновений, ускорить переговоры над мирным договором на основе предложенных элементов и отметил важность продолжения работ по делимитации границы.

«В ходе разговора стороны обменялись мнениями по другим направлениям нормализации отношений между Баку и Ереваном, договорились продолжить контакты с целью добиться прогресса по этим вопросам», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, МИРЗОЯН, БЛИНКЕН


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