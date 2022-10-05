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СНГ 05.10.2022 10:42

Посол России будет приглашен в МИД Казахстана для беседы

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин будет приглашен в МИД республики для беседы, сообщил официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

"Это обычная практика (вызов дипломатов в МИД - ИФ-К), сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора", - сказал Смадияров журналистам в среду.

В минувший вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в МИД был вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, где ему было заявлено о категорической неприемлемости развития ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ПОСОЛ


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