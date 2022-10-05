Блинкен считает встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве «важным шагом вперед в мирном процессе»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна 2 октября в Женеве (Швейцария) «важным шагом в мирном процессе Баку и Еревана».

В ходе телефонных переговоров в трехстороннем формате с главами МИД Азербайджана и Армении во вторник Блинкен «приветствовал встречу министров (иностранных дел Азербайджана и Армении - ИФ) 2 октября, рассматривая ее как важный шаг вперед в мирном процессе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на комментарий Госдепа США.

«В ходе телефонного разговора Блинкен выразил признательность за позитивные шаги, предпринимаемые Арменией и Азербайджаном для достижения прочного мира», - подчеркивает Госдеп.

Р.Керимов