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Регион 05.10.2022 10:13

Блинкен считает встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве «важным шагом вперед в мирном процессе»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна 2 октября в Женеве (Швейцария) «важным шагом в мирном процессе Баку и Еревана».

В ходе телефонных переговоров в трехстороннем формате с главами МИД Азербайджана и Армении во вторник Блинкен «приветствовал встречу министров (иностранных дел Азербайджана и Армении - ИФ) 2 октября, рассматривая ее как важный шаг вперед в мирном процессе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на комментарий Госдепа США.

«В ходе телефонного разговора Блинкен выразил признательность за позитивные шаги, предпринимаемые Арменией и Азербайджаном для достижения прочного мира», - подчеркивает Госдеп.

Р.Керимов

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Тэги: БЛИНКЕН, БАЙРАМОВ, МИРЗОЯН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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