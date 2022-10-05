Kapital Bank предлагает индивидуальным предпринимателям онлайн-кредит

Kapital Bank — один из самых активных банков в сфере внедрения инноваций и новых сервисов в Азербайджане. Банк запустил новую услугу для микробизнеса, которая впервые позволит индивидуальным предпринимателям, не отрываясь от работы и сэкономив время, оформить кредит наличными в режиме онлайн без посещения филиала.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно перейти в раздел «Микрокредит» на корпоративном сайте Kapital Bank и заполнить онлайн-заявку. Сотрудники банка рассмотрят запрос, предоставят информацию о сумме кредита и после завершения оформления зачислят деньги на бизнес-карту либо расчетный счет клиента. Карта будет доставлена на дом или в офис.
Еще одно нововведение для клиентов микробизнеса, имеющих расчетный счет в Kapital Bank, — возможность получения кредита на основе оборота. Согласно новой модели анализа, клиенты могут получить кредит, не проходя традиционный процесс кредитования, то есть без посещения их предприятий и места жительства специалистами банка. Стоит отметить, клиентам, имеющим расчетный счет в Kapital Bank, микрокредиты предоставляются без каких-либо гарантий, поручителей или залога.
В Kapital Bank максимальная сумма микрокредита составляет 100 000 манатов, выдается он сроком до 48 месяцев со ставкой от 16% годовых. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке www.kbl.az/mbkpr или напишите на страницу банка в различных социальных сетях.
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