Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.10 $/bbl +/- WTI 86.52 +2.89 Brent 91.80 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

05.10.2022 10:16

Kapital Bank предлагает индивидуальным предпринимателям онлайн-кредит

Kapital Bank — один из самых активных банков в сфере внедрения инноваций и новых сервисов в Азербайджане. Банк запустил новую услугу для микробизнеса, которая впервые позволит индивидуальным предпринимателям, не отрываясь от работы и сэкономив время, оформить кредит наличными в режиме онлайн без посещения филиала.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно перейти в раздел «Микрокредит» на корпоративном сайте Kapital Bank и заполнить онлайн-заявку. Сотрудники банка рассмотрят запрос, предоставят информацию о сумме кредита и после завершения оформления зачислят деньги на бизнес-карту либо расчетный счет клиента. Карта будет доставлена на дом или в офис.

Еще одно нововведение для клиентов микробизнеса, имеющих расчетный счет в Kapital Bank, — возможность получения кредита на основе оборота. Согласно новой модели анализа, клиенты могут получить кредит, не проходя традиционный процесс кредитования, то есть без посещения их предприятий и места жительства специалистами банка. Стоит отметить, клиентам, имеющим расчетный счет в Kapital Bank, микрокредиты предоставляются без каких-либо гарантий, поручителей или залога.

В Kapital Bank максимальная сумма микрокредита составляет 100 000 манатов, выдается он сроком до 48 месяцев со ставкой от 16% годовых. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке www.kbl.az/mbkpr или напишите на страницу банка в различных социальных сетях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az