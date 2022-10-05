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Дальнее зарубежье 05.10.2022 11:17

ВС Литвы и союзники по НАТО проведут учения на Куршской косе

Совместные учения специалистов Объединенного управления огневой поддержки Сухопутных войск армии Литвы и союзников пройдут в среду на Куршской косе, сообщила литовская армия.

В ходе учений будут координироваться атаки двух венгерских истребителей JAS 39 Gripen, которые в настоящее время выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО в Литве, и истребителей EF2000 Typhoon, прибывающих из Великобритании.

В армии информируют, что запланированные учения продлятся с 10 до 18 часов.

Военные ВВС Венгрии приняли на себя командование миссией воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии в июле этого года.

Венгерский контингент несет службу в Литве в третий раз - венгры также выполняли миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии в 2015 и 2019 годах.

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Тэги: ЛИТВА, НАТО, УЧЕНИЯ


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