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СНГ 05.10.2022 11:02

Глава парламента Кыргызстана уходит в отставку

Спикер парламента КыргызстанаТалант Мамытов подал в отставку.

"Я принял решение сложить полномочия спикера, это мое личное решение. Думаю, коллеги поймут меня правильно. С сегодняшнего дня пост спикера свободен", - заявил Мамытов на заседании парламента в среду.

Мамытов сообщил, что принял решение об отставке еще во время произошедших 14-17 сентября на границе с Таджикистаном боестолкновений.

"Я принял решение сложить полномочия спикера, это мое личное решение. Думаю, коллеги поймут меня правильно. С сегодняшнего дня пост спикера свободен", - заявил он.

Мамытов был избран спикером парламента Киргизии 4 ноября 2020 года. С 2010 по 2020 годы он избирался депутатом парламента от политических партий "Ата-Журт" и "Республика - Ата Журт".

По данным киргизских СМИ, наиболее вероятной кандидатурой на должность спикера парламента республики является Нурлан Шакиев от фракции "Ата-Журт Кыргызстан".

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