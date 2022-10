37% неофисных работников готовы уйти с работы в течение следующих 6 месяцев из-за недостаточно гибкого режима работы - исследование

Обеспечение лучшего будущего сферы труда не сводится к утверждению нормативного документа, регламентирующего порядок гибридной или удалённой работы. Лучшее будущее сферы труда потребует от компаний усилий, направленных на повышение качества управления, корпоративной культуры, клиентской базы, кадровых ресурсов, программ обучения и переподготовки и т.д. Большинство руководителей считают это важным, но, как показал недавний доклад Boston Consulting Group (BCG), лишь одна компания из пяти относит себя к числу отраслевых лидеров по этим важнейшим параметрам будущего сферы труда.

Отчет, озаглавленный «Будущее сферы труда не сводится к выбору места работы» (The Future of Work is More Than Where to Work), основан на результатах международного опроса, в котором приняли участие старшие руководители из 350 компаний, которые представляют самые разные сферы деятельности и имеют совокупную штатную численность свыше 6 млн человек. Опрос был призван определить, как далеко эти компании продвинулись на пути к формированию лучшего будущего сферы труда. Треть респондентов относились к числу руководителей высшего звена.

«Наш опрос показал, как важно обеспечить включение инициатив, относящихся к будущему сферы труда, в круг непосредственных обязанностей руководителей высшего звена, – говорит Дебби Лович, старший эксперт BCG по вопросам будущего сферы труда и один из авторов отчета. – Результаты опроса подводят к однозначному выводу: вероятность того, что компании, где эти инициативы находятся в центре внимания руководителей высшего звена, займут лидирующие позиции в создании лучшего будущего сферы труда, в пять раз выше».

Отсутствие в списке приоритетов высшего руководства

В ходе опроса выяснилось, что почти все респонденты считали важными такие параметры будущего сферы труда, как лидерство, постоянное обучение, новые и разнообразные модели управления кадровыми ресурсами, но при этом менее 20% из них указали, что эти вопросы относятся к числу приоритетов у высшего руководства их компаний.

93% респондентов считают лидерство важным условием обеспечения лучшего будущего в сфере труда, но при этом отмечают, что их компании делают недостаточно для того, чтобы обеспечить руководителей всем необходимым для успешного решения этой задачи.

Например, лишь 20% респондентов считают, что к числу приоритетных направлений деятельности руководства компаний должны относиться совершенствование организационной культуры и моделей поведения топ-менеджеров, и лишь 15% полагают, что топ-менеджеры должны осваивать навыки, необходимые для того, чтобы направлять, вдохновлять и обучать участников распределённых рабочих групп.

Отставание в сфере защиты интересов неофисных работников

По данным опроса, с точки зрения инициатив, относящихся к будущему сферы труда, компании и отрасли с высокой долей неофисных работников (тех, кто должен физически присутствовать на своём рабочем месте и не может перейти на удалённый режим работы) отстают от компаний и отраслей, где преобладают офисные работники.

Телекоммуникации, технологии, страхование, т.е. отрасли, где работники неофисных профессий составляют не более четверти от общей штатной численности, имеют наилучшие показатели в рейтинге готовности к решению вопросов, относящихся к будущему сферы труда. Энергетические компании, производители потребительских товаров и предприятия розничной торговли, где на долю неофисных работников приходится более половины от общей штатной численности, занимают три нижние строчки этого рейтинга; в общей сложности они представляют собой 38% организаций, которым ещё только предстоит реализовать новые инициативы, такие как переход на гибкий график работы и внедрение системы дифференцированных льгот и пособий для неофисных работников.

Это важно, поскольку, как показал последний доклад BCG по проблемам глобальной занятости, 37% неофисных работников готовы уйти с работы в течение следующих шести месяцев из-за недостаточно гибкого режима работы, отсутствия перспектив карьерного роста и неудовлетворённости выплачиваемого вознаграждения. Для того, чтобы не допустить столь значительного роста текучести кадров, компании должны придать приоритетный статус усилиям по созданию лучших условий для тех, у кого нет возможности работать в гибридном режиме.

«В целом, лишь 4% респондентов считают, что их компании являются лидерами отрасли по оптимизации своих моделей работы с учётом интересов неофисных работников, и только 8% руководителей высшего звена относят оказание дополнительной поддержки таких работников к приоритетным направлением своей деятельности, – сказал Себастьян Ульрих, управляющий директор и партнёр BCG и один из авторов отчета. – Эти цифры свидетельствуют, что тем, кто во время пандемии продолжал работать на заводах, в магазинах и в других местах за пределами офисов, не хватает поддержки со стороны своих работодателей, хотя раньше этих людей превозносили как героев».

Если об ожиданиях работников относительно будущего сферы труда написано немало, реальные успехи компаний в модернизации применяемых ими моделей работы являются весьма скромными, как показало исследование BCG. Многие руководители убеждены в важности создания лучшего будущего сферы труда, но лишь немногие из них готовы реализовать эти убеждения на практике.

