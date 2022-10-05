Жители Нахчывана ощутили землетрясение в Иране

Жители Нахчыванской Автономной республики Азербайджана ощутили землетрясение магнитудой 5,9, произошедшее в Иране в ночь на среду, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
По данным Центра, жители Нахчывана ощутили подземные толчки силой до 3-5 баллов.
«По данным Бюро исследований землетрясений, в 04:21 по местному времени в 80 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмологической станции на территории Ирана зарегистрировано землетрясение», - отметили в Центре.
Очаг землетрясения залегал на глубине 3 км.
Р.Керимов
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