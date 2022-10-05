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Это интересно 05.10.2022 10:40

Жители Нахчывана ощутили землетрясение в Иране

Жители Нахчыванской Автономной республики Азербайджана ощутили землетрясение магнитудой 5,9, произошедшее в Иране в ночь на среду, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По данным Центра, жители Нахчывана ощутили подземные толчки силой до 3-5 баллов.

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 04:21 по местному времени в 80 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмологической станции на территории Ирана зарегистрировано землетрясение», - отметили в Центре.

Очаг землетрясения залегал на глубине 3 км.

Р.Керимов

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Тэги: ИРАН, НАХЧЫВАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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