Жители Нахчывана ощутили землетрясение в Иране

Жители Нахчыванской Автономной республики Азербайджана ощутили землетрясение магнитудой 5,9, произошедшее в Иране в ночь на среду, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). По данным Центра, жители Нахчывана ощутили подземные толчки силой до 3-5 баллов. «По данным Бюро исследований землетрясений, в 04:21 по местному времени в 80 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмологической станции на территории Ирана зарегистрировано землетрясение», - отметили в Центре. Очаг землетрясения залегал на глубине 3 км. Р.Керимов

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