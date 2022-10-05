Минобразования направит более 2,4 млн манатов на строительство школы в Масаллинском районе

Хозрасчетное управление по строительству и снабжению министерства науки и образования Азербайджана привлекло ООО «TURAN.İ.O» для строительства полной средней школы на 180 учеников в селе Газвиноба Масаллинского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с обществом заключен контракт, сумма которого составляет 2 млн 410,283 тыс. манат.

Б.Рустамбеков