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СНГ 05.10.2022 11:38

Казахстан не допустит незаконного вывода капитала за границу крупными добывающими компаниями - Токаев

Казахстан пристально наблюдает за деятельностью крупных добывающих компаний и не допустит незаконного вывода капитала за границу, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в нашей стране. Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ", - сказал Токаев во время рабочей поездки в Карагандинскую область.

Он отметил, что особое внимание будет уделено процессу модернизации производств и вопросам защиты экологии.

Как сообщалось ранее, возврат выведенного за рубеж капитала и создание барьеров для оттока средств в офшоры входят в число ключевых пунктов новой экономической политики, которую в начале текущего года провозгласил Токаев.

Объем незаконного вывода средств из Казахстана за все годы независимости страны составляет примерно $100 млрд. Такую оценку озвучило Миннацэкономики в середине апреля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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