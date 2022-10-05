Казахстан не допустит незаконного вывода капитала за границу крупными добывающими компаниями - Токаев

Казахстан пристально наблюдает за деятельностью крупных добывающих компаний и не допустит незаконного вывода капитала за границу, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в нашей стране. Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ", - сказал Токаев во время рабочей поездки в Карагандинскую область.
Он отметил, что особое внимание будет уделено процессу модернизации производств и вопросам защиты экологии.
Как сообщалось ранее, возврат выведенного за рубеж капитала и создание барьеров для оттока средств в офшоры входят в число ключевых пунктов новой экономической политики, которую в начале текущего года провозгласил Токаев.
Объем незаконного вывода средств из Казахстана за все годы независимости страны составляет примерно $100 млрд. Такую оценку озвучило Миннацэкономики в середине апреля.
Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений азербайджанцев – помощник президента Азербайджана
Армения продолжает минный террор против Азербайджана - Алиев
Блинкен призвал Баку и Ереван ускорить переговоры по мирному договору – МИД Азербайджана
37% неофисных работников готовы уйти с работы в течение следующих 6 месяцев из-за недостаточно гибкого режима работы - исследование
Убытки Европы от энергокризиса превысят 1 трлн евро, под угрозой десятки миллионов рабочих мест
ОПЕК+ изучит перспективу сокращения квот по добыче, снижать её будут не все
Минобразования направит более 2,4 млн манатов на строительство школы в Масаллинском районе
Жители Нахчывана ощутили землетрясение в Иране
Число случаев COVID-19 в мире достигло 619 млн - университет Хопкинса
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank предлагает индивидуальным предпринимателям онлайн-кредит
Акция AccessBank-а для работников сферы образования
Бакинская высшая школа нефти лидирует c 31 Президентским стипендиатом
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично