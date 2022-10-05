Казахстан не допустит незаконного вывода капитала за границу крупными добывающими компаниями - Токаев

Казахстан пристально наблюдает за деятельностью крупных добывающих компаний и не допустит незаконного вывода капитала за границу, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в нашей стране. Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ", - сказал Токаев во время рабочей поездки в Карагандинскую область.

Он отметил, что особое внимание будет уделено процессу модернизации производств и вопросам защиты экологии.

Как сообщалось ранее, возврат выведенного за рубеж капитала и создание барьеров для оттока средств в офшоры входят в число ключевых пунктов новой экономической политики, которую в начале текущего года провозгласил Токаев.

Объем незаконного вывода средств из Казахстана за все годы независимости страны составляет примерно $100 млрд. Такую оценку озвучило Миннацэкономики в середине апреля.