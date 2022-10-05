Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений азербайджанцев – помощник президента Азербайджана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев отмечает, что Армения отказывается предоставить информацию о местах массовых захоронений азербайджанцев времен первой Карабахской войны.
«В селе Эдилли (Ходжавендский район, Карабахский регион Азербайджана – ИФ) обнаружено массовое захоронение азербайджанских военнослужащих, подвергнутых пыткам и убитых во время Первой Карабахской войны. Эдилли использовался Арменией в качестве лагеря для пленных. 4 тыс. азербайджанских военнослужащих и мирных жителей считаются пропавшими без вести (в период первой Карабахской войны – ИФ). Армения отказывается указать места массовых захоронений», - написал Гаджиев в твиттере.
Р.Ахмедов
37% неофисных работников готовы уйти с работы в течение следующих 6 месяцев из-за недостаточно гибкого режима работы - исследование
Убытки Европы от энергокризиса превысят 1 трлн евро, под угрозой десятки миллионов рабочих мест
ОПЕК+ изучит перспективу сокращения квот по добыче, снижать её будут не все
Минобразования направит более 2,4 млн манатов на строительство школы в Масаллинском районе
Жители Нахчывана ощутили землетрясение в Иране
Число случаев COVID-19 в мире достигло 619 млн - университет Хопкинса
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
В ЕС хотят создать систему слежения за сменой флагов у судов, чтобы не дать обходить санкции против РФ
Казахстан не допустит незаконного вывода капитала за границу крупными добывающими компаниями - Токаев
ВС Литвы и союзники по НАТО проведут учения на Куршской косе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank предлагает индивидуальным предпринимателям онлайн-кредит
Акция AccessBank-а для работников сферы образования
Бакинская высшая школа нефти лидирует c 31 Президентским стипендиатом
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично