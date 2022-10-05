Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений азербайджанцев – помощник президента Азербайджана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев отмечает, что Армения отказывается предоставить информацию о местах массовых захоронений азербайджанцев времен первой Карабахской войны. «В селе Эдилли (Ходжавендский район, Карабахский регион Азербайджана – ИФ) обнаружено массовое захоронение азербайджанских военнослужащих, подвергнутых пыткам и убитых во время Первой Карабахской войны. Эдилли использовался Арменией в качестве лагеря для пленных. 4 тыс. азербайджанских военнослужащих и мирных жителей считаются пропавшими без вести (в период первой Карабахской войны – ИФ). Армения отказывается указать места массовых захоронений», - написал Гаджиев в твиттере. Р.Ахмедов

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