Армения продолжает минный террор против Азербайджана - Алиев

Более 250 азербайджанцев погибли или получили серьезные ранения в результате подрыва на минах на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«С момента окончания войны (ноября 2020 года – ИФ) более 250 азербайджанцев погибли или были серьезно ранены в результате подрыва на минах (на освобожденных территориях – ИФ). К сожалению, их число растет каждую неделю. Только на минувшей неделе двое погибли, еще трое были серьезно ранены. Армения установила более миллиона мин в период оккупации. Эта политика террора в отношении Азербайджана и азербайджанцев продолжается», - сказал Алиев в среду, выступая в городе Агдам первого Национального градостроительного форума.
По его словам, только в Лачине было обнаружено и обезврежено 1400 мин.
Алиев добавил, что минная угроза является главным препятствием для восстановительных работ на освобожденных территориях и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.
А.Азизов
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