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Дальнее зарубежье 05.10.2022 15:03

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР прекратили движение пассажирских поездов из региона из-за COVID-19

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая ввели запрет на отправление пассажирских поездов из региона после того, как они признали трудности со сдерживанием роста заболеваемости COVID-19, сообщает в среду South China Morning Post (SCMP).

"Вспышка болезни эффективно сдерживалась до конца августа, после чего ситуация начала ухудшаться из-за того, что люди стали вести себя расслабленно, а ограничительные меры не были достаточно строгими", - передает SCMP слова представителей местных властей.

По данным властей, проблемы со сдерживанием коронавируса заключаются в низком уровне тестирования на вирус и в отсутствии профессионализма у медицинских работников.

SCMP напоминает, что в сентябре жители западной части автономного района жаловались в соцсетях на серьезную нехватку еды и других предметов после более чем месяца ограничений в связи с COVID-19.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 251 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

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