Поставщики Apple наращивают производство поближе к компании

Поставщики Apple Inc.наращивают производственные мощности как в непосредственной близости от компании, штаб-квартира которой расположена в Купертино (штат Калифорния), так и в США в целом.

В 2021 финансовом году, который завершился в сентябре прошлого года, из более чем 180 поставщиков Apple предприятия в США имели 48 по сравнению с 25 годом ранее, говорится в опубликованном компанией списке. При этом число находящихся в Калифорнии поставщиков увеличилось до более 30 с менее 10.

В том числе расширили производство в США такие чипмейкеры, как Qualcomm Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company , а также Foxconn Technology Group и Sony Group, выпускающие другие компоненты для телефонов.

Это указывает на то, что пандемия COVID-19 и геополитика начинают менять мировые цепочки поставок, пишет The Wall Street Journal.

В списке Apple не говорится, сколько сделок заключено с каждым из поставщиков, и не описывается, чем они занимаются. Также документ содержит явные ошибки, такие как описание Шанхая как части Японии. Поэтому фактические расположения поставщиков в ряде случаев могут отличаться от того, что указано в списке, отмечается в статье.