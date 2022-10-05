Шахбазов выступит на II азербайджано-турецком энергетическом форуме в Стамбуле

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в работе II азербайджано-турецкого энергетического форума в Стамбуле.

«Форум сегодня начал свою работу. В первый день форума состоятся заседания совместных рабочих групп по углеводородной и нефтехимической продукции, использованию возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, рынку электроэнергии, распределению и передаче электроэнергии, а также энергорегулированию», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго.

Во второй день форума, 6 октября, состоятся выступления ряда высокопоставленных должностных лиц, в том числе министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, а также подписание итогового протокола.

Азербайджано-турецкий энергетический форум создан в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами в целях дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества. Первый Форум прошел 21-22 декабря 2021 года в Баку.

Н.Аббасова