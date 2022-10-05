Азербайджан добивается экстрадиции из Польши экс-главы ИВ Губадлинского района

Генеральная прокуратура Азербайджана направила обращение в соответствующие органы Польши для экстрадиции бывшего главы исполнительной власти Губадлинского района Эльхана Нуриева.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре, в отношении Нуриева прокуратурой Губадлинского района возбуждено уголовное по нескольким статья Уголовного кодекса Азербайджана за совершение в 1993 году тяжких преступлений.
Нуриев объявлен в розыск.
Генпрокуратура отмечает, что 2 октября 2022 года Нуриев был задержан на территории Польши. «В связи с этим Генпрокуратура направила обращение в соответствующие органы Польши для экстрадиции Нуриева в Азербайджан», - подчеркнули в ведомстве.
Б.Рустамбеков
Глава UN-HABITAT представила президенту Алиеву Страновую программу сотрудничества
Свыше 40 граждан Азербайджана погибли с ноября 2020 года в Карабахе и В.Зангезуре в результате подрыва на минах - ANAMA
Возвращение жителей Агдама в город начнется с 2025 года – спецпредставитель президента Азербайджана
Подоляк: Украина ведет сложные переговоры о продлении «зерновой сделки», надеется на продление соглашения
Доля РФ в поставках пшеницы в Азербайджан сократилась до 74% по итогам 9 мес. 2022г
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Китай стал интенсивнее вести противолодочные учения на фоне усиления активности США, Японии и Австралии в регионе
Франция будет удерживать часть прибылей генерирующих компаний, включая EDF
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР прекратили движение пассажирских поездов из региона из-за COVID-19
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank поможет купить собственную квартиру!
Kapital Bank предлагает индивидуальным предпринимателям онлайн-кредит
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично