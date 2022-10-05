Азербайджан добивается экстрадиции из Польши экс-главы ИВ Губадлинского района

Генеральная прокуратура Азербайджана направила обращение в соответствующие органы Польши для экстрадиции бывшего главы исполнительной власти Губадлинского района Эльхана Нуриева.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре, в отношении Нуриева прокуратурой Губадлинского района возбуждено уголовное по нескольким статья Уголовного кодекса Азербайджана за совершение в 1993 году тяжких преступлений.

Нуриев объявлен в розыск.

Генпрокуратура отмечает, что 2 октября 2022 года Нуриев был задержан на территории Польши. «В связи с этим Генпрокуратура направила обращение в соответствующие органы Польши для экстрадиции Нуриева в Азербайджан», - подчеркнули в ведомстве.

Б.Рустамбеков