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Регион 05.10.2022 14:36

МАГАТЭ пообещало Армении поддержку по проекту строительства нового атомного блока

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и президент Армении Ваагн Хачатурян в Ереване обсудили проектные работы по строительству нового атомного энергоблока в республике.

"Президент Хачатурян особо подчеркнул важность сотрудничества между правительством Армении и МАГАТЭ, что необходимо с точки зрения обеспечения энергетической и ядерной безопасности Армении. Рафаэль Мариано Гросси отметил, что возглавляемая им структура готова поддержать Армению в развитии систем безопасности и цифровых технологий и разработке стратегии. В ходе встречи стороны коснулись проектных работ по строительству нового атомного энергоблока в Армении, отметили необходимость подготовки молодых и профессиональных специалистов. Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что Армения всегда может рассчитывать на поддержку МАГАТЭ", - отмечается в сообщении пресс-службы президента Армении.

Летом текущего года специалисты из Армении и России начали переговоры по проекту будущего нового атомного энергоблока на территории республики. В частности, рассматривается вариант типового стандартного энергоблока ВВЭР (водо-водный энергетический реактор) мощностью 1-1,3 ГВт.

Ранее, в октябре 2021 года, министр территориального управления и инфраструктуры республики Гнел Саносян говорил, что Армения планирует начать строительство новой АЭС в 2026-2027 годах. По его словам, в планах армянской стороны начать эксплуатацию новой АЭС после прекращения деятельности действующей станции в 2036 году.

В настоящее время Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок (с реактором ВВЭР-440 первого поколения), поставщиком топлива для него является "ТВЭЛ".

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