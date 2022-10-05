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Дальнее зарубежье 05.10.2022 15:26

Франция будет удерживать часть прибылей генерирующих компаний, включая EDF

Власти Франции планируют удерживать часть прибылей генерирующих компаний, чтобы привлечь средства для помощи бизнесу в оплате возросших счетов за электроэнергию, заявил министр финансов страны Брюно Ле Мэр.

Доход от электроэнергии, проданной производителями по цене выше 180 евро за мегаватт-час, будет удерживаться государством в виде налога на сверхприбыль, сказал Ле Мэр.

Механизм, который будет представлен в проекте бюджета на 2023 год, позволит государству привлечь дополнительно 5-7 млрд евро.

Французские власти уже привлекли в бюджет порядка 20 млрд евро, используя аналогичный механизм в отношении производителей энергии из возобновляемых источников. Теперь они планируют применять его к другим энергокомпаниям, в том числе, к операторам АЭС, включая Electricite de France SA (EDF).

"Мы мобилизуем все энергокомпании, - заявил в среду Ле Мэр, слова которого приводит газета Financial Times. - Нельзя, чтобы с одной стороны бизнес страдал от высоких счетов за электроэнергию, а с другой стороны генерирующие компании получали сверхприбыли. Это неприемлемо".

Министр отметил, что средств созданного правительством Франции фонда помощи бизнесу в оплате счетов за электроэнергию, вероятно, будет недостаточно. В настоящее время в фонде есть 3 млрд евро на эти цели до конца 2022 года.

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