Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.10 $/bbl +/- WTI 86.52 +2.89 Brent 91.80 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 05.10.2022 15:08

Возвращение жителей Агдама в город начнется с 2025 года – спецпредставитель президента Азербайджана

Процесс возвращения в город Агдам жителей планируется с 2025 года, на первоначальном этапе вернутся около 10 тысяч человек, заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

«С 2025 года мы начнем возвращения граждан в город Агдам. В целом, на начальном этапе планируется переселить 10 тысяч человек», - сказал Гусейнов журналистам в среду.

По его словам, основные строительные работы в Агдаме будут завершены в течение 2023-2024 годов.

Как сообщалось ранее, согласно генплану Агдама, в городе будут проживать 100 тыс. человек.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АГДАМ, ЖИТЕЛИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az