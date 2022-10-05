Возвращение жителей Агдама в город начнется с 2025 года – спецпредставитель президента Азербайджана

Процесс возвращения в город Агдам жителей планируется с 2025 года, на первоначальном этапе вернутся около 10 тысяч человек, заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

«С 2025 года мы начнем возвращения граждан в город Агдам. В целом, на начальном этапе планируется переселить 10 тысяч человек», - сказал Гусейнов журналистам в среду.

По его словам, основные строительные работы в Агдаме будут завершены в течение 2023-2024 годов.

Как сообщалось ранее, согласно генплану Агдама, в городе будут проживать 100 тыс. человек.

Р.Керимов