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ТЭК 05.10.2022 15:28

Latvijas gaze просит регулятора отложить пересмотр тарифов для населения до декабря

Латвийский газовый оператор Latvijas gaze обратилось в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) с просьбой перенести пересмотр тарифов для населения с 1 октября на начало декабря

"2 сентября в КРОУ поступило заявление Latvijas gaze, в котором предприятие просиn оценить возможность пересмотра тарифов для связанных пользователей, то есть домохозяйств, с 1 октября, но 26 сентября Latvijas gaze обратилось в КРОУ с уточненным заявлением, в котором просит отложить пересмотр тарифов до декабря", - сообщили агентству BNS в комиссии.

"Таким образом, КРОУ не издала административный акт, который был бы основанием для повышения тарифов с 1 октября, и это означает, что с 1 октября этого года установленные Latvijas gaze тарифы для домохозяйств не изменятся", - уточнил представитель КРОУ.

Latvijas gaze рассчитывала на повышение тарифов этой осенью, поскольку стоимость закупок газа значительно выросла.

Обычно тариф Latvijas gaze для пользователей комиссия меняет 1 июля и 1 января, их пересмотр чаще, чем два раза в год, не предусмотрен.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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