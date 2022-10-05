Нефть дешевеет в преддверии заседания ОПЕК+

Цены на нефть умеренно снижаются в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 подешевели на $0,33 (0,36%) - до $91,47 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизилась на $0,46 (0,53%) - до $86,06 за баррель.
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем.
"Снижение добычи на 2 млн б/с покажет, что ОПЕК+ очень хочет поддержать цены на нефть", - отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.
ОАЭ, вероятно, поддержат снижение квот по добыче нефти ОПЕК+, несмотря на усилия администрации США по предотвращению такого шага, пишет газета FT со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.
Глава UN-HABITAT представила президенту Алиеву Страновую программу сотрудничества
Свыше 40 граждан Азербайджана погибли с ноября 2020 года в Карабахе и В.Зангезуре в результате подрыва на минах - ANAMA
Возвращение жителей Агдама в город начнется с 2025 года – спецпредставитель президента Азербайджана
В Азербайджане незначительный суточный прирост COVID-19
Apple просит поставщиков наушников AirPods и Beats перенести производство в Индию
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Китай стал интенсивнее вести противолодочные учения на фоне усиления активности США, Японии и Австралии в регионе
Франция будет удерживать часть прибылей генерирующих компаний, включая EDF
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР прекратили движение пассажирских поездов из региона из-за COVID-19
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank поможет купить собственную квартиру!
Kapital Bank предлагает индивидуальным предпринимателям онлайн-кредит
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично