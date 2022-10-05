Нефть дешевеет в преддверии заседания ОПЕК+

Цены на нефть умеренно снижаются в среду, рынок ждет итогов заседания ОПЕК+.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 подешевели на $0,33 (0,36%) - до $91,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизилась на $0,46 (0,53%) - до $86,06 за баррель.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов предстоящей встречи, что ОПЕК+ может обсудить возможность сокращения квот на добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущим уровнем.

"Снижение добычи на 2 млн б/с покажет, что ОПЕК+ очень хочет поддержать цены на нефть", - отмечает аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан.

ОАЭ, вероятно, поддержат снижение квот по добыче нефти ОПЕК+, несмотря на усилия администрации США по предотвращению такого шага, пишет газета FT со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.