Китай стал интенсивнее вести противолодочные учения на фоне усиления активности США, Японии и Австралии в регионе

ВМС КНР стал активнее проводить противолодочные учения на фоне попыток США, Японии и Австралии усиливать свои подводные флоты в регионе, сообщает в среду South China Morning Post (SCMP).

Так, Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщило, что на прошлой неделе организовало 48-часовые интенсивные учения, в ходе которых отрабатывало навыки борьбы с подводными лодками противника. К маневрам привлекли противолодочные самолеты Y-8.

В ходе учений экипажи самолетов сбрасывали в воду гидроакустические буи, анализировали различные типы сигналов, чтобы отличить настоящие субмарины от ложных целей. ВМС действовали по сценарию, предусмотренному при настоящих военных действий.

В командовании отметили, что следующим этапом тренировок станут укрепление выносливости экипажа и его способности переносить перегрузки.

SCMP отмечает, что Y-8 - основные противолодочные самолеты НОАК - активно патрулируют Восточно-Китайское море и воды вблизи Тайваня.