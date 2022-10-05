Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.10 $/bbl +/- WTI 86.52 +2.89 Brent 91.80 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 05.10.2022 15:58

SIF отбирает аудитора за 2022 год

Фонд развития предпринимательства (SIF) отбирает аудитора финотчетности по международным стандартам (МСФО) за 2022 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом опроса котировок.

Предложения от компаний будут приниматься до 12:00 20 октября. Вскрытие предложений состоится 21 октября в 12:00.

По условиям отбора, аудит должен начаться не позднее 15 ноября 2022 года, заключение по внешнему аудиту должно быть представлено в фонд до 15 марта 2023 года.

Госпошлина за участие в отборе составляет 100 манат.

Аудит SIF за 2021 год проводило ЗАО "Baker Tilly Audit Azerbaycan".

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: SIF, АУДИТОР, ОТБОР


Похожие новости


SIF отбирает аудитора за 2020 год SIF отбирает аудитора за 2018г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az