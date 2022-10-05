SIF отбирает аудитора за 2022 год

Фонд развития предпринимательства (SIF) отбирает аудитора финотчетности по международным стандартам (МСФО) за 2022 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом опроса котировок.

Предложения от компаний будут приниматься до 12:00 20 октября. Вскрытие предложений состоится 21 октября в 12:00.

По условиям отбора, аудит должен начаться не позднее 15 ноября 2022 года, заключение по внешнему аудиту должно быть представлено в фонд до 15 марта 2023 года.

Госпошлина за участие в отборе составляет 100 манат.

Аудит SIF за 2021 год проводило ЗАО "Baker Tilly Audit Azerbaycan".

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

Р.Ахмедов