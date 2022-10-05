Подоляк: Украина ведет сложные переговоры о продлении «зерновой сделки», надеется на продление соглашения

Украина ведет сложные переговоры с Турцией и ООН о продлении Стамбульских зерновых договоренностей об открытии морского "зернового коридора" для экспорта украинской продукции АПК в третьи страны, поскольку действие подписанных в июле соглашений заканчивается в ноябре этого года.

«Мы надеемся на продление мандата на вывоз зерна из портов Украины», - сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Bloomberg TV.

По данным издания, Подоляк не уточнил, когда можно ожидать данных об успешном продлении "зерновой" сделки, назвав переговоры "сложными". Советник подчеркнул, что Украина не ведет прямых переговоров с РФ, а ведет диалог в рамках переговорных групп, в которых состоят Турция и ООН.