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АПК 05.10.2022 16:29

Подоляк: Украина ведет сложные переговоры о продлении «зерновой сделки», надеется на продление соглашения

Украина ведет сложные переговоры с Турцией и ООН о продлении Стамбульских зерновых договоренностей об открытии морского "зернового коридора" для экспорта украинской продукции АПК в третьи страны, поскольку действие подписанных в июле соглашений заканчивается в ноябре этого года.

«Мы надеемся на продление мандата на вывоз зерна из портов Украины», - сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Bloomberg TV.

По данным издания, Подоляк не уточнил, когда можно ожидать данных об успешном продлении "зерновой" сделки, назвав переговоры "сложными". Советник подчеркнул, что Украина не ведет прямых переговоров с РФ, а ведет диалог в рамках переговорных групп, в которых состоят Турция и ООН.

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Тэги: ПОДОЛЯК, ЗЕРНО, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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