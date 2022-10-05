Япония переносит свой первый космический запуск в этом году

Япония переносит запуск ракеты-носителя Epsilon с восемью спутниками на борту, который ранее планировалось осуществить 7 октября со стартовой площадки космодрома Утиноура, сообщило в среду Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Шестой запуск ракеты-носителя Epsilon должен был состояться 7 октября 2022 года, однако запуск откладывается из-за того, что не были выполнены условия для подтверждения готовности ракеты к старту", - говорится в сообщении JAXA.

"Новая дата запуска будет объявлена, как только будет определена", - отметили в космическом ведомстве.

Планируется, что на орбиту будут выведены спутник RAISE-3 массой 110 кг, который будет использоваться для испытания семи инновационных технологий, и пять кубсатов, разработанных и созданных японскими научными и образовательными учреждениями.

Также в рамках коммерческого контракта агентства с компанией iQPS будут запущены два спутника дистанционного зондирования Земли QPS-SAR-3 и QPS-SAR-4, использующие технологию радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении, независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещённости снимаемого объекта.