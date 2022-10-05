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Инфраструктура и тендеры 05.10.2022 17:37

Evrodizayn поставит электронные средства контроля за осужденными для Минюста Азербайджана

Министерство юстиции Азербайджана направит около 7 млн манатов на закупку электронных средств контроля за осужденными, создание систем электронного мониторинга, создание информационного ресурса «Осужденные и арестованные лица», закупку электронных контрольных установок, создания программного обеспечения и оказание технической поддержки.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с ЗАО «Evrodizayn» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта – 6 млн 895,794 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЮСТ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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