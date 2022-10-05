Evrodizayn поставит электронные средства контроля за осужденными для Минюста Азербайджана

Министерство юстиции Азербайджана направит около 7 млн манатов на закупку электронных средств контроля за осужденными, создание систем электронного мониторинга, создание информационного ресурса «Осужденные и арестованные лица», закупку электронных контрольных установок, создания программного обеспечения и оказание технической поддержки. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с ЗАО «Evrodizayn» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 6 млн 895,794 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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