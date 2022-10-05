Количество закрывшихся компаний в Великобритании в I полугодии стало рекордным

Высокая инфляция и ослабление потребительского спроса ударили по нескольким тысячам британских компаний, в результате чего многие бизнесы были вынуждены прекратить работу, пишет The Wall Street Journal.
Более 250 тыс. британских компаний ушли с рынка в первое полугодие текущего года. Это на 16% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 40% больше, чем за первые шесть месяцев допандемийного 2019 года, согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании.
Показатель за первое полугодие 2022 года стал рекордным за шестимесячный период, отмечает ONS.
Данные о закрытии бизнесов в период с июля по сентябрь будут опубликованы позднее в текущем месяце, однако многие аналитики полагают, что темпы закрытия продолжили расти, пишет WSJ.
При этом основная часть закрывшихся компаний относятся к малому бизнесу.
Для сравнения: во Франции в первом полугодии текущего года прекратили работу 183 тыс. 530 компаний, это превышает показатель за первое полугодие 2021 года примерно на треть, согласно данным французских судов по торговым вопросам.
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