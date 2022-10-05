Азербайджан сокращает импорт пшеницы из РФ на фоне роста собственного производства - ИКАР

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что Азербайджану не стоит ждать дальнейшего удешевления цен на пшеницу.
«Как только исчерпаются возможности по украинским поставкам по стамбульской сделке, рынок никуда не денется, он восстановит спрос на российские ресурсы (пшеницу – ИФ). Поэтому Азербайджану не стоит ждать, пока цены закупочные цены в России очень низки, реально не стоит ждать, когда спрос на российские ресурсы возобновится и эта машина закрутится и вам придется осуществлять закупки в гораздо более конкурентных условиях. А все сегодня выжидают… Это очень временное явление, порожденное украинской сделкой и оно не приведет к дальнейшему глобальному понижению цен», - сказал Злочевский в среду в Баку на XII Международной зерновой торговой конференции.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, в свою очередь, отметил, что Азербайджан с 2020 года постепенно начал сокращать закупки пшеницы в РФ в силу роста собственного производства. «Мы думаем, что потребности Азербайджана в импорте пшеницы потихоньку будут сокращаться, несмотря на то, что Азербайджан раньше всегда был очень крупным импортером российской пшеницы, он всегда был в первой тройке импортеров», - подчеркнул Рылько.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что число импортеров российского зерна начало сокращаться после активного введения квотирования пошлин, задолго до событий в конце февраля текущего года (боевые действия РФ на территории Украины - ИФ).
Директор по закупке биржевых культур Agthia Group Евгения Дудинова, в свою очередь, отметила, что на мировом рынке российская пшеница в настоящее время не считается дешевой в силу того, что в результате нынешних транспортно-логистических расходов она становится дороже продукции других мировых экспортеров.
Х.Насирзаде
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