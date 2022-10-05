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ТЭК 05.10.2022 18:10

ОПЕК+ приняла решение снизить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

Реальное снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август страны ОПЕК+ отстают от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн б/с.

Соответственно, квота по добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в августе добывала 10,9 млн б/с, отставая от своей квоты на 100 тыс. б/с. В октябре квоты ОПЕК+ соответствуют уровням августа.

Россия в августе добывала 9,8 млн б/с, то есть имеет возможность увеличить добычу на 700 тыс. б/с.

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Тэги: ОПЕК, КВОТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ


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