ОПЕК+ приняла решение снизить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

Реальное снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август страны ОПЕК+ отстают от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн б/с.

Соответственно, квота по добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в августе добывала 10,9 млн б/с, отставая от своей квоты на 100 тыс. б/с. В октябре квоты ОПЕК+ соответствуют уровням августа.

Россия в августе добывала 9,8 млн б/с, то есть имеет возможность увеличить добычу на 700 тыс. б/с.