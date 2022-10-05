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ТЭК 05.10.2022 18:35

Министры ОПЕК+ больше не будут собираться ежемесячно, встречи JMMC - раз в два месяца

Министры ОПЕК+ больше не будут собираться каждый месяц, передает агентство Bloomberg слова представителя Ирана в ОПЕК Амира Заманиньи (Amir Hossein Zamaninia).

По его словам, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет собираться раз в два месяца.

Один из делегатов сообщает, что следующая полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоится в декабре. На этот месяц также намечена регулярная полугодовая конференция ОПЕК, которая обычно назначается перед заседанием ОПЕК+.

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Тэги: ОПЕК, ВСТРЕЧИ, РЕГУЛЯРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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