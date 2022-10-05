Министры ОПЕК+ больше не будут собираться ежемесячно, встречи JMMC - раз в два месяца

Министры ОПЕК+ больше не будут собираться каждый месяц, передает агентство Bloomberg слова представителя Ирана в ОПЕК Амира Заманиньи (Amir Hossein Zamaninia).
По его словам, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет собираться раз в два месяца.
Один из делегатов сообщает, что следующая полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоится в декабре. На этот месяц также намечена регулярная полугодовая конференция ОПЕК, которая обычно назначается перед заседанием ОПЕК+.
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