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Оборона 05.10.2022 18:24

Командующий ВМС Азербайджана отправился в Италию

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров совершает визит в Италию, где примет участие в 13-м трансрегиональном симпозиуме ВМС в Венеции, сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.

«По приглашению командующего Военно-морскими силами Италии адмирала Энрико Кредендино командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров находится с официальным визитом в Италии для участия в 13-м трансрегиональном симпозиуме ВМС в Венеции», - говорится в сообщении военного ведомства.

«Основной целью мероприятия, в котором принимают участие командующие ВМС 44 стран и представители 18 важнейших морских организаций, является проведение дискуссий по обеспечению безопасности на морском транспорте», - уточнили в Минобороны.

Там добавили, что международный симпозиум продлится до 7 октября.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ВМС, ВИЗИТ


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