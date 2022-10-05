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Бизнес и законодательство 05.10.2022 19:03

Джаббаров и Решетников обсудили развитие МТК «Север-Юг»

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в среду провел встречу с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Там отметили, что встреча прошла на полях Каспийского экономического форума в Москве.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэкономразвития РФ, за последние 6 лет Россия и Азербайджан нарастили двусторонний товарооборот на 80% (с 1,9 до 3,4 млрд долл. США). Россия занимает 3 место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана и 1 место - как импортер (доля импорта из России 17,7% в 2021 году). В этом году положительная динамика сохраняется - товарооборот вырос более чем на 10%.

Решетников указал на обширный потенциал практически по всем традиционным товарам взаимной торговли - продовольствие, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них. «Нужно активнее развивать кооперационные проекты, устранять барьеры, решать вопросы в области логистики. Мы к этой работе готовы», - подтвердил он.

Стороны также обсудили направления развития инвестиционного сотрудничества. «Особую роль в текущих условиях и с учетом переориентации экспортно-импортных потоков приобретает работа по развитию МТК «Север-Юг», - отметили в министерстве. Как подчеркнул глава Минэкономразвития России, соответствующие решения заложены в проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 гг. Отмечается, что в случае ликвидации «узких мест» инфраструктуры, модернизации пунктов пропуска, установления согласованной тарифной политики, потенциальный объем грузоперевозок к 2020 году может увеличиться более чем в раза -до 360 млн тонн (ВАВТ).

Для решения текущих и стратегических вопросов принято решение о создании рабочей группы по экономическому и инвестиционному взаимодействию на уровне министерств экономики РФ и Азербайджана. С российской стороны ее возглавит замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

Решетников также обратил внимание, что отличительной чертой двустороннего сотрудничества являются развитые межрегиональные связи. Отмечается, что с Азербайджаном сотрудничают более 70 российских субъектов, наиболее активно развивают торговые связи с Азербайджаном Москва и Санкт-Петербург, Московская, Челябинская, Нижегородская, Свердловская и Саратовская области, Ставропольский и Краснодарский края, Республика Татарстан.

В свою очередь председатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик, принявший участие во встрече, от имени российских предпринимателей обратил внимание регуляторов на важность бесперебойного логистического сообщения между Россией и Азербайджаном в текущих геополитических условиях. По его словам, существующие и возникающие барьеры, которые препятствуют углублению сотрудничества между Россией и Азербайджаном, необходимо устранять максимально оперативно - потенциал для повышения уровня торгово-экономического взаимодействия есть.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ЭКОНОМИКА


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