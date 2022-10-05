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ТЭК 05.10.2022 18:41

Развивающиеся страны Азии снижают импорт СПГ из-за конкуренции со стороны Европы

Ряд стран Азии с развивающейся экономикой сокращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) на фоне растущей конкуренции за топливо, особенно со стороны Европы, пишет The Wall Street Journal.

Ограниченные поставки российского газа подтолкнули Европу к наращиванию импорта СПГ. Активная конкуренция за поставки привела к росту цен в Азии примерно в 12 раз по сравнению с началом 2021 года - почти до $70 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU).

Стремительный подъем цен привел к тому, что такие страны, как Пакистан, Индия и Бангладеш испытывают трудности с покупкой достаточного количества СПГ. По данным компании Vortexa, с февраля они в совокупности сократили закупки на 11%. В Бангладеш правительство ввело нормирование электроэнергии для ее экономии.

Значительного повышения объемов поставок СПГ в мире не ожидается примерно до 2026 года. По словам аналитиков и отраслевых экспертов, это ставит развивающиеся страны Азии в затруднительное положение, поскольку они не могут сбалансировать свою энергетику.

Азиатские страны являются крупнейшими потребителями СПГ: в 2021 году на этот регион приходилось 73% мирового импорта. Хотя основная часть спроса приходится на Китай, Японию и Южную Корею, аналитики ожидают, что наибольший рост потребления в этом десятилетии придется на развивающиеся азиатские страны, где международные агентства и глобальные компании продвигают это топливо как более чистую альтернативу углю.

Развивающиеся страны Азии хотели перейти на СПГ в том числе для того, чтобы компенсировать снижение добычи газа и растущий спрос на топливо. Этому способствовало также падение спотовых цен на СПГ в регионе примерно до $5 за 1 млн BTU в 2019 году из-за избытка предложения.

Однако теперь, к примеру, власти Вьетнама публично поставили под сомнение возможность перехода на СПГ с учетом текущих рыночных цен. Министерство энергетики Филиппин заявило, что будет стремиться укрепить свою энергетическую безопасность, среди прочего, путем поиска новых источников природного газа внутри страны.

"Они начинают думать, что цена СПГ может выглядеть как угодно - она непредсказуема", - отмечает руководитель Siemens Energy Bangladesh Ltd. Султан Хан.

Тем не менее, некоторые руководители и аналитики ожидают, что падение цен после ввода в эксплуатацию новых экспортных СПГ-терминалов в США и Катаре в конце этого десятилетия приведет к восстановлению спроса в Азии.

Этот регион останется основным рынком для Cheniere Energy Inc., полагает главный коммерческий директор американского экспортера СПГ Анатоль Фейгин. "Мы думаем, что в долгосрочной перспективе Азия по-прежнему будет основным драйвером спроса", - отметил он.

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Тэги: АЗИЯ, СПГ, ПОСТАВКИ


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