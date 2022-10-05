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ТЭК 05.10.2022 19:07

ОПЕК+ продлила сделку до 2024г, будет собираться раз в полгода с 4 декабря

Министры ОПЕК+ в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, из-за необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти, а также в соответствии с успешным подходом к упреждающим действиям, который последовательно применялся странами-участницами, принял ряд решений, сообщил секретариат организации.

Прежде всего, срок действия соглашения продлен до 31 декабря 2023 года.

Квота по добыче нефти с ноября снижается на 2 млн б/с по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).

Министры также решили сократить регулярность встреч министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) с одного до двух месяцев. Полноформатные министерские встречи ОПЕК+ будут проводиться теперь раз в полгода вместе с конференциями стран ОПЕК.

JMMC может в любое время запросить встречу министров ОПЕК+, если это необходимо.

Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 декабря.

Период компенсаций по недосокращенной добыче продлен до 31 марта 2023 года.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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