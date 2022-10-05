ОПЕК+ продлила сделку до 2024г, будет собираться раз в полгода с 4 декабря

Министры ОПЕК+ в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, из-за необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти, а также в соответствии с успешным подходом к упреждающим действиям, который последовательно применялся странами-участницами, принял ряд решений, сообщил секретариат организации.
Прежде всего, срок действия соглашения продлен до 31 декабря 2023 года.
Квота по добыче нефти с ноября снижается на 2 млн б/с по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).
Министры также решили сократить регулярность встреч министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) с одного до двух месяцев. Полноформатные министерские встречи ОПЕК+ будут проводиться теперь раз в полгода вместе с конференциями стран ОПЕК.
JMMC может в любое время запросить встречу министров ОПЕК+, если это необходимо.
Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 декабря.
Период компенсаций по недосокращенной добыче продлен до 31 марта 2023 года.
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