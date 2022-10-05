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Дальнее зарубежье 05.10.2022 19:18

Байден не согласен с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

Президент США Джо Байден в среду заявил, что обеспокоен решением ОПЕК+ снизить добычу, поскольку этот шаг, по его мнению, не был необходимым.

"Я обеспокоен, это не было необходимо", - приводит телеканал CNN слова Байдена.

"Мне нужно изучить более детально (решение ОПЕК+ - ИФ)", - отметил американский лидер.

Ранее в среду сообщалось, что министры ОПЕК+ в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, из-за необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти, а также в соответствии с успешным подходом к упреждающим действиям, который последовательно применялся странами-участницами, принял ряд решений. Прежде всего, срок действия соглашения продлен до 31 декабря 2023 года. Квота по добыче нефти с ноября снижается на 2 млн б/с по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).

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Тэги: США, ОПЕК, НЕФТЬ, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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