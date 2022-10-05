Асадов прибыл в Россию для участия во II Каспийском экономическом форуме

Премьер Азербайджана Али Асадов в среду прибыл с рабочим визитом в Россию, где примет участие в работе II Каспийского экономического форума, сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
"5 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина прибыл с рабочим визитом в Россию", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в рамках визита азербайджанский премьер примет участие во II Каспийском экономическом форуме в Москве, а также проведет двусторонние встречи с главами правительств прикаспийских государств.
Р.Керимов
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