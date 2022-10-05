Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

04.10 $/bbl +/- WTI 86.52 +2.89 Brent 91.80 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 05.10.2022 19:40

Асадов прибыл в Россию для участия во II Каспийском экономическом форуме

Премьер Азербайджана Али Асадов в среду прибыл с рабочим визитом в Россию, где примет участие в работе II Каспийского экономического форума, сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

"5 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина прибыл с рабочим визитом в Россию", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках визита азербайджанский премьер примет участие во II Каспийском экономическом форуме в Москве, а также проведет двусторонние встречи с главами правительств прикаспийских государств.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВИЗИТ, АЛИ АСАДОВ


Похожие новости


Джаббаров и Решетников обсудили развитие МТК «Север-Юг» Алиев обсудил с Володиным развитие диалога между парламентами Азербайджана и РФ Володин совершит визит в Баку Путин призывает Баку и Ереван к сдержанности Авиакомпания «Россия» запустит ежедневные рейсы из Сочи в Баку Эскалация на азербайджано-армянской границе остановлена, но ситуация напряженная - Путин

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az