Минэнерго: квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в ноябре снизится на 33 тыс. б/с - до 684 тыс. б/с

Квота Азербайджана в ноябре 2022 года по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составит 684 тыс. б/с против 717 тыс. б/с в октябре, т.е. снизится на 33 тыс. б/с, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.
«Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 33-ем заседании о снижении добычи нефти на 2 млн б/с (всеми участниками сделки - ИФ). В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти в ноябре 2022 года составит 684 тыс. б/с», - заявили в Минэнерго.
Н.Аббасова
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