Цена Brent стабилизировалась у $92 за баррель на решениях ОПЕК+

Цены на нефть почти не меняются в среду вечером после того, как СМИ сообщили о решении ОПЕК+ сократить добычу в следующем месяце на 2 млн баррелей в сутки.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 по бакинскому времени поднялись на $0,14 (0,15%) - до $91,94 за баррель. В ходе торгов днем цена этих контрактов поднималась выше $93 за баррель - максимум за две недели, на ожиданиях трейдеров публикации решения ОПЕК+.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,15 (0,17%) - до $86,37 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с. Реальное снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отстаёт от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн б/с.

Соответственно, квота по добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в августе добывала 10,9 млн б/с, отставая от своей квоты на 100 тыс. б/с. В октябре квоты ОПЕК+ соответствуют уровням августа.

Россия в августе добывала 9,8 млн б/с, то есть имеет возможность увеличить добычу на 700 тыс. б/с.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей - до 429,2 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей, до 207,46 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 3,44 млн баррелей, до 110,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.