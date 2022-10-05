Брюссель готовит заседание комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении до конца октября - Боррель

В Европейском союзе (ЕС) работают над проведением третьего заседания комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией в Брюсселе до конца октября текущего года, заявил в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Мы работаем над тем, чтобы встреча «пограничной комиссии» состоялась в Брюсселе до конца этого месяца», - приводит его слова «Интерфакс-Азербайджан».
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Женеве 2 октября предложил провести третье заседание комиссии по делимитации госграницы в октябре, а не в ноябре 2022 года, как планировалось ранее.
Согласно договоренностям, заседание комиссии должно пройти в Брюсселе.
Р.Керимов
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