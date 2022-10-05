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Происшествия 05.10.2022 21:07

Отголоски землетрясения магнитудой 5,1 в Иране ощутили в Азербайджане

В Азербайджане ощутили отголоски землетрясения магнитудой 5,1, произошедшего в среду в Иране. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Там отметили, что подземные толчки силой до 3-4 баллов ощутили жители Нахчыванской автономной республики.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 17:51 по бакинскому времени (16:51 МСК).

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 17:51 по местному времени в 92 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмологической станции на территории Ирана зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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