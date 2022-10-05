Отголоски землетрясения магнитудой 5,1 в Иране ощутили в Азербайджане

В Азербайджане ощутили отголоски землетрясения магнитудой 5,1, произошедшего в среду в Иране. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Там отметили, что подземные толчки силой до 3-4 баллов ощутили жители Нахчыванской автономной республики.
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 17:51 по бакинскому времени (16:51 МСК).
«По данным Бюро исследований землетрясений, в 17:51 по местному времени в 92 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмологической станции на территории Ирана зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
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