Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в среду вечером позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.
«Вечером 5 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении Алагелляр Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».
Р.Керимов
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