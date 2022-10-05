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Оборона 05.10.2022 21:25

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в среду вечером позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

«Вечером 5 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении Алагелляр Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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