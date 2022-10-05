ОЭСР начнет диалог с Украиной о ее возможном вступлении в организацию - генсек

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начнет диалог с Украиной о ее вступлении после запроса Киева, говорится в заявлении генсека ОЭСР Матиаса Корманна, распространенном в среду.
"После запроса, полученного от премьер-министра Дениса Шмыгаля, о начале процесса вступления Украины в ОЭСР, Совет ОЭСР принял решение признать Украину в качестве потенциального члена организации", - говорится в нем.
Норманн отметил, что после завершения первоначальных консультаций по этому вопросу Совет ОЭСР рассмотрит вопрос об открытии обсуждений о присоединении и подготовки проекта "дорожной карты".
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