ОЭСР начнет диалог с Украиной о ее возможном вступлении в организацию - генсек

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начнет диалог с Украиной о ее вступлении после запроса Киева, говорится в заявлении генсека ОЭСР Матиаса Корманна, распространенном в среду.

"После запроса, полученного от премьер-министра Дениса Шмыгаля, о начале процесса вступления Украины в ОЭСР, Совет ОЭСР принял решение признать Украину в качестве потенциального члена организации", - говорится в нем.

Норманн отметил, что после завершения первоначальных консультаций по этому вопросу Совет ОЭСР рассмотрит вопрос об открытии обсуждений о присоединении и подготовки проекта "дорожной карты".