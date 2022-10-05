В Дании 1 ноября пройдут досрочные выборы

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о проведении досрочных всеобщих выборов 1 ноября, сообщает агентство Associated Press в среду.
"Мы хотим получить широкое правительство с партиями по обе стороны политического спектра", - заявила Фредериксен.
Последние опросы показывают, что сейчас левоцентристский блок, возглавляемый социал-демократической партией Фредериксен, идет наравне с правоцентристской оппозицией, в которую, в том числе, входят партии, которые выступают за ограничение иммиграции.
Популярность премьера упала после решения уничтожить популяцию норок, содержащихся в неволе в Дании. В 2020 году правительство Фредериксен приняло решение уничтожить около 17 млн здоровых норок в разгар пандемии коронавируса, чтобы защитить людей от мутации вируса. Сама премьер-министр заявила, что не знала о том, что это решение было незаконным, отметив, что оно было принято на основе "очень серьезной оценки рисков". Позже был принят закон, который сделал решение легальным.
После публикации доклада о забое норок Социал-либеральная партия, поддерживающая партию Фредериксен, выступила против премьера и пригрозила намерением добиться проведения вотума о доверии, если Фредериксен не объявит досрочные выборы. При этом в этой партии отметили, что поддержат нынешнего премьера в любом новом правительстве.
44-летняя Фредериксен возглавляет правительство меньшинства с 2019 года, она является самым молодым премьер-министром в истории Дании.
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